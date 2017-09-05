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Ambargonun üçüncü ayında Katar, bölgenin en büyük limanlarından biri olacak Hamad Limanını hizmete soktu

Katar Emiri Temim el Sani ülkesinin güneyinde yer alan Hamad Limanını bugün resmi törenle hizmete soktu.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Katar Emiri Temim el Sani ambargonun üçüncü ayına girdiği günlerde 11 ülkenin bakanlarıyla birlikte bölgenin en büyük limanlarından biri olacak Hamad Limanını resmi törenle hizmete soktu.
 
Açılış törenine Katar devlet erkanının yanı sıra, Umman, Kuveyt, İtalya, Fransa, Bulgarya, Azerbeycan ve İran'dan bakanlar düzeyinde katılım gerçekleşti.
 
Hamad Limanının Ortadoğu ticaretinin üçte birinde etkili olması beklenirkeni, iç pazar ihtiyaçlarının karşılanmasında da %200 etkili olması öngörülüyor.
 

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