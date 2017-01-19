Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika, Irak'a 1 milyar dolarlık tahvil garantisi verdi

Irak hükümeti, yüzde 100 ABD garantili 1 milyar dolarlık devlet tahvili çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak hükümetinin, geri ödemesi ABD tarafından garantilenen 1 milyar dolarlık devlet tahvili ihraç ettiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin yüzde 100 ABD garantili 1 milyar dolarlık devlet tahvili çıkardığı duyuruldu.

Uluslararası piyasalara sunulan 5 yıl vadeli Irak devlet tahvillerinin ana para ve faiz dahil geri ödemesinin Irak hükümeti tarafından yapılmazsa ABD tarafından üstlenileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu borç garantisi, ABD'nin Irak hükümetini DAEŞ'e karşı verilen mücadelenin kritik döneminde desteklemeye yönelik güçlü ve kalıcı kararlılığını gösteriyor. Uluslararası Para Fonu tarafından sağlama alınan reform programı çerçevesindeki kapsamlı uluslararası yardım paketinin bir parçası olan bu garanti, Irak'ın vatandaşlarına ihtiyaç duydukları kritik hizmetleri sunması için gerekli olan düşük maliyetli finansmanı sağlayacak; ekonomik ve kurumsal reformlarla uzun vadeli istikrar ve büyümenin temelini oluşturacak."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA