Amerika kıtasında şiddetli deprem: 3 ülke sallandı
Şili'nin kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'dan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Şili'nin kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şili'nin Arica kentine 73 kilometre uzaklıktaki Tarapaca bölgesinde meydana gelen depremin derinliği 82 km olarak ölçüldü.
Tsunami uyarısının yapılmadığı deprem, Şili dışında Bolivya ve Peru'yu da salladı. (Kaynak:Haber7)
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