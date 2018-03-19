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Amerikalı generalden Trump'a ağır itham: Putin'in kontrolü altında

Amerikan ordusundan emekli general Barry McCaffrey, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ağır suçlamalarda bulundu. NBC televizyonunda yorumculuk yapan ve geçmişte eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde uyuşturucu kontrol politikasından sorumlu bir mevkide görev alan McCaffrey'nin tespitleri Amerikalı analistlerin dikkatini çekti.

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Emekli general, Trump'ın ülkenin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğünü söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ı yönlendirdiğini söyledi.

McCaffrey, Twitter'dan "ABD Başkanı Trump'ın, ABD ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olduğuna kanaat getirdim. Aktif Rus saldırılarına karşı ABD'nin hayati çıkarlarını korumayı reddediyor. Çok açık ki bilinmeyen bir sebepten Putin'in kontrolü altında" diye yazdı.

McCaffrey'nin tweeti Amerikalı siyasi uzmanlar arasında tartışıldı. Birçok kişi, emekli generalin çok saygın bir isim olduğunu ve bu tespiti onun yapmasının çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: HÜRRİYET

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