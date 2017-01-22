Amerikalı YPG'li terörist Rakka'da öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Rakka'yı kurtarma operasyonunda Amerikalı bir YPG'li teröristin daha öldüğü belirtildi.
- DHA
Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li terörist Paolo Todd'un öldürüldüğü belirtildi.
KASIM 2016'DA YPG'YE KATILDI
Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesi Erbil üzerinden ABD'ye gönderilece.
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