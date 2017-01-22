Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikalı YPG'li terörist Rakka'da öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Rakka'yı kurtarma operasyonunda Amerikalı bir YPG'li teröristin daha öldüğü belirtildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li terörist Paolo Todd'un öldürüldüğü belirtildi.

KASIM 2016'DA YPG'YE KATILDI

Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesi Erbil üzerinden ABD'ye gönderilece.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti ve Ak Parti binasına saldıran terörist yakalandı

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Erzincan'da yakalanan turna balıkları ilgi gördü

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

5 yıldır karavanda yaşıyor

5 yıldır karavanda yaşıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA