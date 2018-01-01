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Amerikalılar ve İngilizler özür dilemeden giremez

Filistin'in Ramallah kentinde el yapımı ayakkabılar satan bir dükkanın vitrinine Amerikalı ve İngilizlerin dükkana girmek için özür dilemesini şart koşan bir ilan asıldı.

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Filistin'in Ramallah şehrinde yer alan bir ayakkabıcı dükkanının vitrinine asılan ilanda, dükkana gitmek isteyen Amerikalılar ve İngilizlerin, Balfour Deklerasyonu ve Trump’ın Kudüs kararı yüzünden Filistinlilerin çektiği acılar için önce özür dilemesi gerektiği yazıyor. 

Uyarının ardından misafirperver bir "hoşgeldiniz" notu yer alıyor.

KAYNAK: HABER7

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