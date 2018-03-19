Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikalılardan Fukuşima nükleer felaketi için bir milyar dolarlık tazminat davası

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası yardım faaliyetlerine katılan 200 kadar Amerikalı, Fukuşima nükleer felaketi nedeniyle Tokyo Elektrik Enerji Şirketine (Tepco) bir milyar dolarlık tazminat davası açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kyodo'nun haberine göre, ABD ordusunun yönettiği yardım çalışması Tomodaçi Operasyonu'na katılan yaklaşık 200 kişi tarafından California ve Columbia'daki federal mahkemelerde açılan davada, Tepco'dan ve adı saklı tutulan bir ABD şirketinden, radyasyonun yol açtığı sağlık sorunları ve diğer harcamalar için bir milyar dolar tazminat talebinde bulunuluyor.

Davacılar, nükleer felaketin, Tepco'nun işlettiği nükleer tesisin doğru tasarlanmaması ve yönetilmemesinden kaynaklandığını savunuyor.

Deprem ve tsunamiden iki gün sonra başlayan Tomodaçi Operasyonu çerçevesinde Japonya'ya uçak gemisi Ronald Reagan ile ABD askeri kaynakları ve personeli konuşlandırılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
E-5´te takla atan araç yan yola uçtu... Trafik kitlendi

E-5´te takla atan araç yan yola uçtu... Trafik kitlendi

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA