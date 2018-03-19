Amerikalılardan Fukuşima nükleer felaketi için bir milyar dolarlık tazminat davası

Kyodo'nun haberine göre, ABD ordusunun yönettiği yardım çalışması Tomodaçi Operasyonu'na katılan yaklaşık 200 kişi tarafından California ve Columbia'daki federal mahkemelerde açılan davada, Tepco'dan ve adı saklı tutulan bir ABD şirketinden, radyasyonun yol açtığı sağlık sorunları ve diğer harcamalar için bir milyar dolar tazminat talebinde bulunuluyor.

Davacılar, nükleer felaketin, Tepco'nun işlettiği nükleer tesisin doğru tasarlanmaması ve yönetilmemesinden kaynaklandığını savunuyor.

Deprem ve tsunamiden iki gün sonra başlayan Tomodaçi Operasyonu çerçevesinde Japonya'ya uçak gemisi Ronald Reagan ile ABD askeri kaynakları ve personeli konuşlandırılmıştı.