‘Amerikan medyası Rusya’dan ders almalı’

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Cumhuriyetçi isim Trent Franks,Obama yönetimi tarafından Rusya’ya yöneltilen suçlamaların manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini aksine Amerikan medyasının bu olaydan dersler çıkarması gerektiğini söyledi.



Franks, Ruslar, başkanlık seçimlerinde açık şekilde taraf tutan Amerikan medyasının başarısız kaldığı ‘halkı doğru bilgilendirme’ konusunda doğru olanı yapmışsa, medyanın bundan dersler çıkarmak zorunda olduğunu söyledi.



Cumhuriyetçi üye, Rusların yaptığı şeyin aslında 'Amerikan medyasının görevi olduğunu ama medyanın bu görevi yerine getirmediğini ifade etti.



Cumhuriyetçi Parti ve görevi devralacak olan Donald Trump, Obama yönetiminin öne sürdüğü Rusların seçimlerde manipülasyon yaptığı iddialarını ise ‘komik’ olarak değerlendiriyordu.



OBAMA GİDER AYAK KRİZ ÇIKARDI



ABD ve Rusya arasında son dönemde artan gergin ilişkiler, 20 Ocak’ta görevini Donald Trump'a bırakacak olan Başkan Obama’nınülkedeki 35 Rus diplomatı ‘istenmeyen adam’ ilan etmesi ile zirveye taşınmıştı.ABD yönetimi bu kapsamda çok sayıda Rus askeri yetkilihakkında da yaptırım kararı aldı.