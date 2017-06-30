Amerika’nın PYD telaşı!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrol ettiği sınır bölgesindeki Afrin’den gelen taciz ateşlerinden sonra gerçekleştirdiği topçu atışları ve artan operasyon söylentileri ABD’yi tam anlamıyla tutuşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınırda terör oluşumlarına müsaade etmeyeceğimizi dillendirmesi ve uzun namlulu silahlarla Afrin’den Hatay’a yönelik taciz ateşlerine misliyle karşılık verilmesi, bölgede PYD’yi destekleyen ABD’nin Ankara ile görüşme trafiğine girmesine neden oldu. Washington’ın DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk’ün Suriye’den Ankara’ya geldiği sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre PKK- FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkat çekilen görüşmede iki lider terörizmle mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı, ilerleyen dakikalarda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştu. Görüşmenin ana omurgasını Suriye sorunun çözümü oluşturdu.

SINIRA YOĞUN SEVKİYAT

Telefon diplomasisi sürerken, terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’e komşu olan Hatay sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Obüsleri taşıyan çekiciler, Kırıkhan’dan güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı’daki sınır birliklerine gönderildi.

ÖSO DOĞRULUYOR

Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenilirken, sınırda yoğun bir hareketlilik yaşandığı bildirildi. Rusya’nın haber ajansı Sputnik hareketliliğe neden olarak Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) TSK desteğiyle bölgeye harekât düzenleyeceğini gösterirken, ÖSO kaynakları Afrin’e herhangi bir operasyon düzenlenmeyip, terör örgütünün İdlib’in kuzeyi, Mare ve Azez hattından kuşatılabileceğini telaffuz etti. Sınırda bunlar yaşanırken DEAŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri´nin Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon da Afrin’deki terör oluşumlarına yönelik müdahalelerden kaygı duyduklarını belirtti.

NATO VURGUSU

Bağdat’tan video konferans yöntemiyle Pentagon’da düzenlenen basın toplantısına bağlanan Albay Dillon, Hatay’a yönelik taciz atışlarını görmeyerek, odak noktasının terör örgütü DEAŞ olması gerektiğini belirtti. Dillon bu açıklamaları yaparken, Washington’ın DEAŞ ile mücadele özel temwsilcisi Brett Mcgurk, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardwımcısı Sedat Önal ile görüştü. McGurk görüşme hakkında “DEAŞ’ı yenmek ve bir daha asla geri gelmemesini sağlamak amaçlı ortak çabalarımız konusunda, NATO müttefiki Türkiye’yle görüşmek için bugün Ankara’da olmaktan memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.