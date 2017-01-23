Amerika'yı ayağa kaldıran görüntü
A Dog's Purpose isimli filmin kamera arkasında köpeğin suya zorla bırakıldığı sahne videosu Amerika'da hayvanseverleri ayağa kaldırdı.
Film yapımcısı Gavin Polone, köpeğin tehlikede olmadığını ve gündemin farklı amaçlarla değiştirildiğini savundu.
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