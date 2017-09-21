Anastasiadis: BM Genel Sekreteri'ne müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu ileteceğim
Geçtiğimi aylarda İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde masadan kalkan Rum yönetimi müzakerelere yeniden başlamak istediğini açıkladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis, 'BM Genel Sekreteri'ne müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu ileteceğim' dedi.
- AA
Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazır olduklarını" ileteceğini söyledi.
Anastasiadis, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmelerinin üçüncü gününde konuştu.
Yeni bir Kıbrıs Konferansı'nın düzenlenmesi ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması için kapsamlı ve sağlam bir hazırlık yapılması gerektiğini belirten Anastasiadis, tüm taraf ve paydaşların güçlü siyasi irade ve kararlılık göstermesi durumunda görüşmelerden olumlu bir sonuç alınabileceğini vurguladı.
Yarın Guterres ile görüşeceğini dile getiren Anastasiadis, "BM Genel Sekreteri'ne müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu ileteceğim." ifadelerini kullandı.
Masadan kalkmışlardı
Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis arasında Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Rum yönetimi lideri, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.
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