Anastasiadis: Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz

Rum Lider Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 9'uncu Akdeniz Gaz Forumu'na katıldı. ABD'nin öncülüğünde düzenlenen forumda İsrail, Katar, Almanya ve Fransa'dan katılımcılar yer aldı. Doğu Akdeniz'deki doğal gazın önemine dikkat çekilen forumda Anastasiadis, "Türkiye'yi bölgede bir müttefik ülke olarak istiyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Buna önem veriyoruz. Bunun için de en iyi yol, Kıbrıs sorunun çözülmesidir. Bu konuda ısrarlıyız. Şu anda ihtiyacımız olan ise uluslararası hukuk, AB kurallarına uygun politikalar geliştirilmesidir" diye konuştu.