Anayasa Mahkemesi 'İspanya'dan ayrılma yasasını' askıya aldı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya yerel parlamentosunun kabul ettiği ve bağımsızlığı öngören "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş" adlı yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındı.

İspanyol hükümetinin yaptığı itirazı kabul eden Anayasa Mahkemesi, Katalonya özerk yönetimi parlamentosunda 7 Eylül'de kabul edilen ve kamuoyunda "İspanya'dan ayrılma yasası" olarak adlandırılan düzenlemeyi 5 ay boyunca durdurma kararı aldı.

1 Ekim'de yapılacağı iddia edilen bağımsızlık referandumunda "evet" oylarının çok olması halinde yürürlüğe girmesi öngörülen söz konusu yasa, referandumun ardından Katalonya'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak ilan edilmesi, bağımsızlık girişimlerinden dolayı yargılanan Katalan siyasetçilere af getirilmesi, Katalonya'nın kendi üst mahkemesine ve maliyesine sahip olması gibi maddeleri içeriyor.

Bağımsızlık talebiyle Katalonya yerel parlamentosunda atılan tüm adımları engelleyen Anayasa Mahkemesi, 6 Eylül'de kabul edilen Referandum Yasası ve ona bağlı olarak Katalan hükümetinin imzalayıp ilan ettiği 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararını da durdurmuştu.

Mahkeme kararına tepki gösteren Katalonya yerel hükümeti, bağımsızlık referandumunun gerçekleşeceğini iddia ediyor. Katalonya radyosu RAC1'e konuşan özerk yönetim başkanı Carles Puigdemont, "1 Ekim'de oy kullanılacağını" iddia ederek, referandum ile ilgili müzakerede bulunmak için İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'dan görüşme talep ettiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırma kararı vermesi halinde bunu uygulamayacağını ileri süren Puigdemont, "Statümüzde başkanının hangi durumlarda görevden alınacağı belirtilmiştir. Bu, ölüm, fiziki veya psikolojik yetersizlik, istifa veya parlamentoya sunulacak bir güvensizlik önergesinin kabulu ile mümkündür." dedi.

İspanya hükümeti ise 1 Ekim'de hiçbir şekilde oy kullanılmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı. Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi Savcılığı, Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın Genel Müdürü Josep Lluis Trapero, İspanya Emniyet Müdürlüğünün Katalonya bölgesi müdürü Sebastian Trapote ve Katalonya'daki Jandarma Komutanı Angel Gozalo'yu çağırarak, söz konusu referandumla ilgili tüm malzemelerin toplatılması ve olası bir direnişe karşı müdahale edilmesi talimatını verdi.

Katalonya'da bulunan 948 belediyeden 674'ü 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu için kendilerine ait kamusal binaların kullanılabileceği açıklarken, Barcelona, Tarragona, Lleida, Badalona, Terresa gibi önemli kentlerin belediyeleri ise hukuksal garanti olmadığı için Katalonya yerel hükümetiyle işbirliği yapmayacaklarını duyurdu.