Andrea Nahles, Alman Sosyal Demokrat Parti'nin ilk kadın genel başkanı oldu

Nahles, Wiesbaden kentindeki Rhein Main Kongre Merkezi’nde düzenlenen SPD Olağanüstü Genel Kurulu'nda delegelerin kullandığı geçerli 624 oyun 414’ünü alarak genel başkan oldu.



Genel başkanlık için yarışan diğer aday Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange 172 oyda kaldı. Oylamada 38 oy geçersiz sayıldı.



Böylelikle oyların yüzde 66,35'ini alarak genel başkan seçilen 47 yaşındaki Nahles, SPD’nin 155 yıllık tarihinde ilk kadın genel başkan oldu.



SPD, Almanya'da 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçime Martin Schulz liderliğinde girmişti.



Schulz, partisinin bu yılın şubat ayında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile hükümet kurma konusunda anlaşmasından sonra dışişleri bakanı olmak istemiş, ancak bu girişimi parti içinde tepkilere yol açmıştı.



Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette yer almayacağını belirtmiş ve partideki görevlerinden istifa etmişti.