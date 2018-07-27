Angelopoulos’un mirası

Komşu Yunanistan’da 81 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinde ünlü yönetmen Theo Angelopulos’un tüm sanat üretimi yok oldu. Kathimerini gazetesinin haberine göre, başkent Atina’nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Mati bölgesinde patlak veren felakette felakette yanan evlerden biri de 2012’de yaşamını yitiren Yunan yönetmen Theo Angelopoulos’a ait. Gazeteye konuşan yönetmenin eşi Fivi Angelopoulous, olayı doğruladı. Yangının olduğu gün kızı ve torunuyla Mati’de bulunduklarını aktaran Fivi facianın evle sınırlı kalmadığını belirtti. Fivi, “Evle birlikte Angelopulos’tan geriye ne kaldıysa yandı. Eşimden kalan tüm belgeler, kitaplar, ona adanan eserler ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretimi evle birlikte kül oldu” dedi.

‘FARE GİBİ YANMAYA TERK EDİLDİK’

Öte yandan, en az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından halkın öfkesi hükümete yöneldi. Yangından kurtulanlar itfaiyenin geç müdahale ettiğini söyleyerek yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle devleti eleştirdi. Skai televizyonuna konuşan bir tanık, koordinasyon eksikliğinden şikayet ederek “Fare gibi yanmaya terk edildik” diye konuştu. Çocuklarından yedi saat haber alamadığını anlatan tanık, “Bizi kimse yönlendirmedi. Kaçmaya çalışan insanlar denize üç metre kala arabalarının içinde yandı. Biz denizdeydik, denizde yanıyorduk” ifadelerini kullandı.

ATİNA’YI ŞİMDİ DE SEL VURDU

Felaketler komşu Yunanistan’ın peşini bırakmıyor. Başkent Atina yakınlarında üç gün önce patlak veren orman yangınlarının ardından şimdi de başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi. Onlarca ev ve araç su altında kalırken, yetkililer sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina’nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi. Yunan İtfaiye Teşkilatı’nın ise, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiği bildirildi