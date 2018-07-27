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Angelopoulos’un mirası

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarında patlak veren yangın felaketinden 2012’de ölen ünlü yönetmen Theo Angelopoulos’un evi de nasibini aldı. Yönetmenin eşi, Angelopoulos’un tüm entelektüel üretiminin evle birlikte kül olduğunu söyledi.

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Komşu Yunanistan’da 81 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinde ünlü yönetmen Theo Angelopulos’un tüm sanat üretimi yok oldu. Kathimerini gazetesinin haberine göre, başkent Atina’nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki Mati bölgesinde patlak veren felakette felakette yanan evlerden biri de 2012’de yaşamını yitiren Yunan yönetmen Theo Angelopoulos’a ait. Gazeteye konuşan yönetmenin eşi Fivi Angelopoulous, olayı doğruladı. Yangının olduğu gün kızı ve torunuyla Mati’de bulunduklarını aktaran Fivi facianın evle sınırlı kalmadığını belirtti. Fivi, “Evle birlikte Angelopulos’tan geriye ne kaldıysa yandı. Eşimden kalan tüm belgeler, kitaplar, ona adanan eserler ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretimi evle birlikte kül oldu” dedi.

‘FARE GİBİ YANMAYA  TERK EDİLDİK’

Öte yandan, en az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından halkın öfkesi hükümete yöneldi. Yangından kurtulanlar itfaiyenin geç müdahale ettiğini söyleyerek yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle devleti eleştirdi. Skai televizyonuna konuşan bir tanık, koordinasyon eksikliğinden şikayet ederek “Fare gibi yanmaya terk edildik” diye konuştu. Çocuklarından yedi saat haber alamadığını anlatan tanık, “Bizi kimse yönlendirmedi. Kaçmaya çalışan insanlar denize üç metre kala arabalarının içinde yandı. Biz denizdeydik, denizde yanıyorduk” ifadelerini kullandı.

ATİNA’YI ŞİMDİ DE SEL VURDU

Felaketler komşu Yunanistan’ın peşini bırakmıyor. Başkent Atina yakınlarında üç gün önce patlak veren orman yangınlarının ardından şimdi de başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi. Onlarca ev ve araç su altında kalırken, yetkililer sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina’nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi. Yunan İtfaiye Teşkilatı’nın ise, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiği bildirildi

Angelopoulos kimdir?

Costas Gavras ve Costas Ferris ile birlikte Yunan sinemasının öncü yönetmenlerinden olan 1935 yılında doğan Theo Angelopoulos, mitolojik göndermelere yer veren eserlerinde daha çok bireyden hareketle tarihsel bağlam içinde toplumsal olayları konu etti. Özellikle entelektüel bireyin yaşama dair düş kırıklıkları işleyen yönetmenin eserleri arasında, ‘Yeniden Yaratma’, ‘36 Günleri’, ‘Büyük İskender’, ‘Arıcı’, ‘Puslu Manzaralar’, ‘Leyleğin Geciken Adımı’, ‘Ulis’in Bakışı’, ‘Sonsuzluk ve Bir Gün’, ‘Zamanın Tozu’ gibi filmler bulunuyor. 2012 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Angelopoulos, 2010’da 17’nci Altın Koza Film Festivali’nin onur konuğu olarak Adana’ya gelmiş ve ödül törenine katılmıştı.

 

 

 

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