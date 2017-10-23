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Angola yüzlerce kaçak göçmeni sınır dışı etti

Angola'da yasa dışı olarak yaşayan yüzlerce Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı sınır dışı edildi.

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Angola'da yasa dışı olarak yaşayan yüzlerce Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı sınır dışı edildi.
 
AA muhabirine konuşan üst düzey emniyet yetkilisi Ivan Kongolo, 428 kaçak göçmenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Angola sınırında yetkililere teslim edildiğini belirtti.
 
Kongolo, "Angolalı yetkililer, ülkelerinde yasa dışı yaşayan vatandaşlarımızı bize iade ettiler. Bu vatandaşlarımıza yardım ederek köylere yerleştireceğiz." dedi.
 
Yema, Massabi, Chiobo ve Chingundo köylerinde yaşayan göçmenlerin tutuklandığını belirten Kongolo, tutuklananlardan bazılarının Angola'da yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunduğunu kaydetti.
 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ve militanlar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi komşu ülkelere göç etmişti.
 
Ülkenin Katolik Kilisesinin hazırladığı rapora göre, geçen sene ağustos ayından bu yana çatışma bölgesinde 3 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi yerinden edildi.

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