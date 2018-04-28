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Angola'nın kredi notu B2'den B3 seviyesine indirildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Angola'nın kredi notunu indirdiğini duyurdu.

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Moody's tarafından yapılan açıklamada, Angola'nın kredi notunun "B2"den "B3" seviyesine indirildiği, görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Angola'nın iç ve dış finansman risklerinin en az 2 yıl daha yüksek olacağının vurgulandığı açıklamada, Angola'nın mali ölçütlerinin ve borç yükünün kredi notu "B2" olan diğer ülkelerle aynı çizgide olmadığı belirtildi.

Öte yandan, ülkenin artan petrol üretiminin kademeli ekonomik düzelmeyi destekleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının da hükümetin dış pozisyonunu destekleyeceği ve borç konusunda rahatlama sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, petrol sektörünün de desteğiyle gelecek yıllarda ekonomik büyümede kademeli toparlanmanın görülebileceği bilgisine yer verildi.

 

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