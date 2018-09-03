Anket: ABD'de halkın yüzde 49'u Trump için azledilme süreci istiyor
ABD Başkanı Donald Trump´a halk desteğinde, eski avukatı Michael Cohen´in savcılıkla işbirliğine gitmesi ve eski seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort´un suçlu bulunması sonrasında düşüş gözlendi.
- DHA
Washington Post gazetesi ve ABC Televizyonu´nun yaptırdığı ankete göre Amerikalılar´ın yüzde 60´ı Trump´ın icraatlarına onay vermiyor, yüzde 36´sı ise destek veriyor.
Amerikanın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, son anket, Cohen ve Manafort davalarının ardından yapılan ilk anket olma özelliğini taşıyor. ABD genelinde, 26 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında, Trump´ı zorda bırakan iki hukuksal gelişmeden 1 hafta sonra 1,300 kişiyle yapılan ankette katılımcıların yanıtları siyasi eğilimlerine göre farklılık gösteriyor.
Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 78´i Trump´ın performansına onay veriyor, Demokrat seçmenlerin ise yüzde 93´ü onay vermiyor.
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