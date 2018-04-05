Annesinin tüp bebek tedavisini yapan doktor, babası çıktı

BBC'nin haberine göre, DNA örneğini soy araştırması sitesine gönderen Kelli Rowlette, sonuçların babasıyla uyuşmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

İlk etapta testin hatalı olduğunu düşünen Rowlette, DNA'sının kendisini tüp bebek tedavisiyle dünyaya getiren doktor Gerald Mortimer'inkiyle eşleştiğini keşfetti.

Rowlette, emekli jinekoloktan sahtekarlık ve sözleşmeye uymamak suçlamasıyla davacı oldu.

Kelli Rowlette'in 1980'lerin başında Wyoming sınırında Idaho Falls'ta yaşayan ebeveynleri Sally Ashby ve Howard Fowler'ın anne-baba olabilmek için suni döllenme tedavisine başvurduğu belirtildi.

Haberde, çiftin belirli fiziksel özelliklere sahip bir üniversite öğrencisi olmasını tercih ettiği bağışçıdan alınacak spermlerle tedavi görmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, doktor Mortimer'in üç ay içinde gizlice kendi spermlerini kullanarak anne Sally Ashby'yi hamile bıraktığı iddia ediliyor.