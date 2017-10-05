Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AP Raportörü Joelle Bergeron AB'deki hapishaneleri eleştirdi

Avrupa Parlamentosu, AB'de hapishanelerin aşırı kalabalık olduğuna dikkati çekerek, kötü koşulların radikalleşmeye yol açtığı uyarısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) genelindeki aşırı kalabalık hapishanelerdeki kötü koşulların radikalleşmeyi tetiklediğini belirtti.
 
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda üye ülkelerdeki hapishanelerin durumu değerlendirildi. Hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesini öngören yasa tasarısı 109 "hayır" oyuna karşı 474 "evet" ile kabul edildi.
 
AP üyeleri, hapisanelerdeki aşırı kalabalağın "suç ve radikalleşmeyi teşvik ettiğini" belirterek, rehabilitasyon ve eğitim programlarıyla duruma müdahale edilmesi gerektiğini savundu.
 
AP Raportörü Joelle Bergeron, "AB üyesi ülkelerdeki birçok hapishane çok eski ve aşırı kalabalık. Sivil toplum örgütleri de bu durumu görmezden geliyor. Artık çok büyük hapishaneleri kapatarak ve hapsetme yerine başka yöntemlere ağırlık vererek daha insani bir hapis hayatı sağlama vakti geldi." diye konuştu.
 
Hapishane denetiminin üye ülkelerin sorumluluğu altında olduğunu hatırlatan Bergeron, AB kurumlarının, hapishane koşullarını insan haklarına uygun şekilde düzenlemesi için üye ülkelere yol göstermesi gerektiğini belirtti.
 
Hapis son seçenek olmalı
 
AP üyeleri, kamu düzenini ciddi anlamda tehdit etmeyen mahkumları hapsetmek yerine ev hapsi, kamu hizmeti ve elektronik takip yoluyla kontrol altına alma önerisinde bulundu.
 
Hapishanelerin özelleştirilmesinin tutukluluk sürecini daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken AP üyeleri, tutuklular arasındaki yüksek intihar vakalarının kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li başkan tarafından hakarete uğrayan Tülay Ömercioğlu: Hakkımızı arayacağız

CHP'li başkan tarafından hakarete uğrayan Tülay Ömercioğlu: Hakkımızı arayacağız

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA