AP seçimlerinin 23-26 Mayıs 2019'da yapılması öngörülüyor

Konsey'in parlamentoya gönderdiği taslak tavsiye kararına göre, AP seçimlerinin gelecek yıl 23-26 Mayıs'ta yapılması öngörüldü.

5 yılda bir yapılan AP seçimlerinin normal şartlarda 6 ila 9 Haziran arasında düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak üye devletlerin bu tarihleri kabul etmemesinden dolayı Konsey alternatif gün arayışına girmişti.

Parlamentonun kararına göre AB Konseyi'nin resmi tarihi netleştirmesi bekleniyor.

Son AP seçimleri 22-25 Mayıs 2014'te yapılmıştı.