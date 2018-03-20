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AP seçimlerinin 23-26 Mayıs 2019'da yapılması öngörülüyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin 23-26 Mayıs 2019'da yapılmasını tavsiye etti.

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Konsey'in parlamentoya gönderdiği taslak tavsiye kararına göre, AP seçimlerinin gelecek yıl 23-26 Mayıs'ta yapılması öngörüldü.

5 yılda bir yapılan AP seçimlerinin normal şartlarda 6 ila 9 Haziran arasında düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak üye devletlerin bu tarihleri kabul etmemesinden dolayı Konsey alternatif gün arayışına girmişti.

Parlamentonun kararına göre AB Konseyi'nin resmi tarihi netleştirmesi bekleniyor.

Son AP seçimleri 22-25 Mayıs 2014'te yapılmıştı.

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