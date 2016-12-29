Apache helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü
Dün öğleden sonra Abd'de eğitim uçuşu için havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopteri düştü. İçindeki iki mürettebatın olay anında hayatını kaybettiği bildirildi.
- star.com.tr / Gökhan Ertaş
Teksas Ordusu Ulusal Muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, iki askerin Ellington Field'taki 1-149 Saldırı Helikopteri Taburu'na bağlı iki pilotun hayatını kaybettiklerini doğruladı.
Dün öğleden sonra Bayport Cruise Terminalinden havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopterinin Clarksville yakınlarındaki Kentucky ve Tennessee eyalet sınırlarını kapsayan Fort Campbell'in yaklaşık 12 mil güneyinde, Montgomery County kırsalında uçağın nehir dibinde bulunduğu bildirildi.
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