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Apache helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü

Dün öğleden sonra Abd'de eğitim uçuşu için havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopteri düştü. İçindeki iki mürettebatın olay anında hayatını kaybettiği bildirildi.

  • star.com.tr / Gökhan Ertaş
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Teksas Ordusu Ulusal Muhafızları sözcüsü yaptığı açıklamada, iki askerin Ellington Field'taki 1-149 Saldırı Helikopteri Taburu'na bağlı iki pilotun  hayatını kaybettiklerini doğruladı.
 
Dün öğleden sonra Bayport Cruise Terminalinden havalanan Boeing AH-64D Apache saldırı helikopterinin Clarksville yakınlarındaki Kentucky ve Tennessee eyalet sınırlarını kapsayan Fort Campbell'in yaklaşık 12 mil güneyinde, Montgomery County kırsalında uçağın nehir dibinde bulunduğu bildirildi.

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