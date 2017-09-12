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Aşırı sağcı lider Le Pen'in yerine Bay seçildi

Aşırı sağcı lider Le Pen'in Fransa milletvekili seçilmesinin ardından veda ettiği Avrupa Parlamentosundaki Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı Grubunun eş başkanlığını FN Genel Sekreteri Bay yürütecek.

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Marine Le Pen'in Fransa Ulusal Meclisine seçilmesi dolayısıyla Avrupa Parlamentosunda (AP) aşırı sağ partilerin oluşturduğu Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı (ENF) Grubunun eş başkanlığına Nicolas Bay getirildi.

AP'de 7 ülkeden aşırı sağ görüşlü 40 üyenin oluşturduğu ENF Grubu eş başkanlığı için seçim yapıldı.

Kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilen oylamada, Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'in yerine aday olan aşırı sağcı Ulusal Cephenin (FN) Genel Sekreteri Nicolas Bay 12 oy aldı. Diğer adaylar Edouard Ferrand ve Bernard Monot ise üçer oyda kaldı. ENF Grubunu oluşturan 20 Fransız üyeden ikisi ise oylamaya katılmadı.

AP üyesi Marine Le Pen ile eşi Louis Aliot geçen haziran ayında yapılan genel seçimlerde Fransa Ulusal Meclisine seçilmiş ve kurallar gereği yerlerini Christelle Lechevalier ile France Jamet'e bırakmıştı.

ENF, AP tarihinde bir ilk olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin aşırı sağ partilerinin bir araya geldiği grup olarak 2015'te kurulmuştu. Grubun eş başkanlığını Le Pen ile Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders'in Özgürlükler Partisinden (PVV) Marcel de Graaff yürütüyor.

Grubun bir diğer üyesi ve Le Pen'in yardımcılarından Florian Philippot ise oylamaya katılmadı. Fransa'da Le Pen ile Philippot arasında cumhurbaşkanı seçimi sonrası anlaşmazlığın ortaya çıktığı ve Fransız aşırı sağının iki güçlü isminin yollarının ayrıldığı yorumları yapılıyor.

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