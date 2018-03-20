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AP'den Zuckerberg'e çağrı: Facebook’la ilgili açıklık getirmesi için Avrupa Parlamentosu'na davet ettik

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddialara açıklık getirmek üzere Avrupa Parlamentosu'na (AP) çağrıldı.

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AP Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Zuckerberg'in, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddialara açıklık getirmek için AP'de konuşma yapmaya çağrıldığını açıkladı.

Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kişisel verilerin demokrasiyi manipüle etmek için kullanılmadığına, 500 milyon Avrupalının temsilcileri karşısında açıklık getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Geçen hafta, merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin, kişilerin gizli mesajlaşmalardan da derlendiği savunulmuştu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Facebook kullanıcıları, bilerek bu bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

 

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