Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenlendi

Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne terör saldırısı düzenlendiği, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Haberin
videosu
  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.
 
İntihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin fırkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.
 
İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Milyonda birdi iki oldu

Milyonda birdi iki oldu

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

Renk körleri dünyayı nasıl görüyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA