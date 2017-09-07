Myanmar lideri Suu Çii'ye verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için kampanya başlatıldı

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Arakan meselesinin çözümü için zaman gerektiğini söyledi.

Suu Çii, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce göreve başlayan hükümetin, Arakanlı Müslümanların hayatlarının korunması için çalıştığını savunarak, "Ancak 18 ay içinde bizden her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız olur." ifadesini kullandı.

Myanmar hükümetinin, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini uygulamayı dört gözle beklediğini dile getiren Suu Çii, "Kalkınma alanında elimizden geldikçe hızlı yol almaya çalışıyoruz çünkü en büyük problemlerimizden birisi kaynakların yetersizliği." dedi.

- Suu Çii'nin Nobel Ödülü'nün geri alınması için imza kampanyası

Bu arada Change.org adlı internet sitesi üzerinden Suu Çii'ye 1991'de "demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" dolayısıyla verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için imza kampanyası başlatıldı.

Endonezya merkezli, 366 binden fazla imza alan kampanyada, "Myanmar'ın sözde lideri Suu Çii, ülkesinde işlenen insanlık suçunu durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Nobel Komitesi, herhangi bir dalda ödülün verilmesinden önceki çalışma ve süreçleri dikkate aldığından genellikle Nobel ödülleri iptal edilmiyor.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.