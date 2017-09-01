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Arakan'da 400 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da Rohingya Müslümanlarının yaşadığı Arakan bölgesinde meydana gelen çatışmalar sonucu 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin, Rohingyalı Müslümanlara başlattığı saldırılar giderek tırmanıyor. Bölgede saldırılar sonucu bir haftada 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler(BM) ise Mynmar'daki saldırılardan kaçanların sayısının da 38 bine ulaştığını açıkladı. Ayrıca BM'den tarafından dün yapılan açıklamada 20 bin kişinin Rohingya sınır bölgesinde mahsur kaldığı, Bangladeş'e deniz yoluyla ulaşmak isteyen 11'i çocuk 15 Rohingyalının boğularak hayatını kaybettiği belirtilirken, boğulma sonucu can kayıplarının 40'a ulaştığı bildirildi.

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