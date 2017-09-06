Çatışmadan kaçıp Bangladeş'e giden 110 yaşındaki Arakanlıdan yürek burkan sözler

Arakanlı Müslümanların yaşadığı Rakhine bölgesinde Myanmar ordusu tarafından sürdürülen çatışmadan ailesiyle birlikte kaçan 110 yaşındaki Abdur Rahman, Whiteek Ulubonia sınır noktasından Bangladeş'e göç etti. Çocuklarının omzunda taşıdığı Rahman, güvenlik bölgesine getirildi.

110 yaşında memleketini terk eden Abdur Rahman, "Senelerdir arakan'da baskı gördüm. Ancak bu sefer yapılan saldırıları gibi daha önce hiç görmedim. Myanmar ordusu tarafından binlerce kadının tecavüze uğradığını, evlerimizin ateşe verildiğini, özellikle erkek adamların katledildiğini, gözümle gördüm. Ben hayatımın son zamanları ne olursa orada kalmak isterdim. Çocuklarıma ‘siz gidin demiştim.’ Ancak onlar beni bırakmadı. Omuzlarıyla taşıdılar" sözleriyle duygularını paylaştı.

Rahman, 8 gündür yolda olduğunu belirtirken, "8 günde geldim. Geçtiğimiz 8 gün dağlarda, ormanlarda veya bazen tarlalarda geçirdim. Yolda yüzlerce ceset gördüm" dedi.

Büyük mücadele sürdürerek ailesiyle Bangladeş'e girmeyi başaran Abdur Rahman, "Allah'a şükürler olsun. Bangladeşlilere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.