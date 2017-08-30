Arakan'da şiddetten kaçan Müslümanlar Bangladeş'e geçiş yaptı
Uluslararası Göç Örgütü, 18 bin Rohingya Müslümanı'nın Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş'e gittiğini söyledi.
Uluslararası Göç Örgütü, Myanmar'da şiddetten kaçarak sınırda sıkışan 18 bin Rohingya Müslümanı'nın Bangladeş'e gittiğini açıkladı.
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