Ürdünlü milletvekili Salih el-Armuti : Arakan'daki soykırıma dünya sessiz kalıyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da, Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliam protesto edildi.

İslami Hareket'in çağrısıyla Amman'daki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde toplanan göstericiler, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı katliamlara ve uluslararası toplumun yaşananlar karşısındaki sessizliğine tepki gösterdi. Gösteride, "Arakan'ı ölümden kurtarın", "Ey Müslümanlar nereye kadar bu sessizlik?", "Arakan'a yardım edin", "Arakan Müslümanlarına yönelik teröre hayır", "Arakanlı Müslümanları ölüme mi terk edeceğiz?" yazılı dövizler taşındı.

Ürdünlü milletvekili Salih el-Armuti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'da insanlık suçu işlenerek soykırım yapıldığını ancak dünyanın bu katliamlar ve etnik temizlik karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

Arap ülkeleri ve insan hakları örgütlerinin harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Armuti, "İslam üzerine büyük bir komplo var ve sessiz kalmak doğru değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) baskı yapmak gerekiyor." dedi.

BMGK'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerde bulunanları "savaş suçlusu" olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etme hakkı olduğunu belirten Armuti, bu konuda basına da büyük görev düştüğünü, ayrıca Vakıflar Bakanlığı'nın cuma hutbesinde başka meseleler yerine Myanmar'daki Müslümanlara destek konusunun işlenmesi talimatı vermesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanların yanında yer alan tutumundan övgüyle söz eden Armuti, "Erdoğan'ın eşi oraya gitti. Hangi Arap ülkesi harekete geçti?" diye konuştu.