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Arakan'dan kaçanlara bile roket atıyorlar

Myanmar ordusunun, etnik temizlik uyguladığı Arakanlı Müslümanlara Bangladeş’e kaçarken bile hedef gözetmeden roketatarlarla saldırdığı ortaya çıktı. Evlerini terk edenlerin sayısı ise 40 bine ulaştı

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Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Müslümanların yaşam mücadelesi devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta içinde 40 bine yakın Arakanlı Müslüman'ın yaşanan şiddetten kurtulmak için Bangladeş'e kaçtığını bildirdi.
 
BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid ve BM Azınlık Sorunları Raportörü Fernand de Varennes'nin de ortak açıklamalarında, " 20 binden fazla kişi de sınırda bekletiliyor ve sayı yükseliyor" ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yanghee Lee, ülkede askerlerin ayrım gözetmeksizin Arakanlı Müslümanları öldürdüğü ya da yaraladığını belirterek "Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlara, roketatarlı saldırı düzenlendiğine dair birkaç güvenilir kaynaklardan bilgi geldi. Bölgede gittikçe kötüye giden şiddet çemberi büyük bir endişe oluşturuyor ve bu durumun acil olarak sonlandırılması gerekir" değerlendirmesinde bulundu. Myanmar ordusunun saldırılarında 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcasının yakıldığı biliniyor.
 
NEHİR MEZARLARI OLUYOR
 
Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu ise 16 kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 5'inin vurulduğu açıklandı. Naf Nehri'nde teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Arakanlı Müslümanların sayısı 39'a ulaştı. (Sabah)

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