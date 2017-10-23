BM'den Arakanlı Müslümanlar için 335 milyon dolarlık bağış

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Arakan için uluslararası yardım konferasının kapanışında yaptığı konuşmada, katılımcı ülke ve kuruluşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Grandi, 35 ülke ve bazı uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarıyla BM'nin daha önce duyurduğu 434 milyon dolarlık acil fonun 335 milyon dolarının karşılandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ile Kuveyt'in öncülük ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği yardım konferansına kadar BM, talep edilen 434 milyon dolarlık acil fon için sadece 116 milyon dolar bağış yapıldığını açıklamıştı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Arakan'a sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın gelecek 6 aydaki temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon dolar daha yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

- AB'den 51 milyon avro

Konferansa video konferans yoluyla bağlanan İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, Arakan için ilave 30 milyon avro bağışta bulunacaklarını belirtti.

Stylianides, AB'nin daha önce de Arakanlı sığınmacılar için 21 milyon dolar katkı sağladığını anımsatarak, AB'nin toplam yardımının 51 milyon avroya ulaştığını söyledi.

Konferasın diğer ev sahibi Kuveyt ise Arakan için 10 milyon dolar bağış yapılacağını bildirdi.

- En yüksek yardım Türkiye'den

IOM Genel Direktörü William Lacy Swing, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin konferansta en yüksek yardımda bulunan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Naci Koru, konferansta yaptığı konuşmada, "Planlanan projeler ve teslimatlarla Türkiye tarafından (Arakan Müslümanlarına) sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." ifadesini kullanmıştı.

Koru, Türkiye'nin, Bangladeş'teki yetkililerle yakın koordinasyon içinde Arakan Müslümanlarına desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulamıştı.

- İHH'dan 10 milyon dolar

Konferansın öğleden sonraki bölümünde söz alan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İnsani Diplomasi Birimi Koordinatörü Mustafa Talha Keskin, "Arakan halkına 2017-2018 dönemi için 10 milyon dolar ayıracağımızı memnuniyetle duyuruyoruz. Bangladeş ve Myanmar'daki yerel organizasyonlar aracılığıyla çeşitli alanlardaki projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BM, ay başında Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için 430 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.