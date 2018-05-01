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Arakanlı Müslümanlar için muson yağmurları uyarısı

UNICEF, Bangladeş'teki kamplarda bulunan 200 bin Arakanlı Müslüman sığınmacının muson yağmurları tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki 200 bin kişinin muson yağmurlarına bağlı sel baskınları ve heyelan tehdidi altında olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hazirandan eylül ayına kadar devam eden muson mevsiminde, kamplarda kalan Arakanlı çocukların sağlık durumlarından endişe ettiklerini söyledi.

BARINAKTAKİ ÇOCUKLAR ZOR ANLAR YAŞIYOR

Muson mevsimi öncesi 26 Nisan'da başlayan yağışların dahi Cox's Bazaar bölgesindeki kamplardaki sığınmacılara zarar verdiğini aktaran Boulierac, bölgede dün devam eden fırtınada özellikle barınaklardaki çocukların zor anlar yaşadığını anlattı.

Boulierac, muson yağmurlarının bulaşıcı hastalık, kirli su, hijyen sorunu gibi riskleri de beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, "Yaklaşık 55 bini çocuk olmak üzere 100 binden fazla kişinin sel baskını ve toprak kayması nedeniyle risk altında olduğunu tahmin ediyoruz. Muson yağmurlarının yoğunluğuna bağlı olarak bu rakamın 200 bin kişiye çıkması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Christophe Boulierac, UNICEF olarak Bangladeş'teki kamplarda yaşayan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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