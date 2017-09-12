'Arakanlı Müslümanlar kendi evlerini yakıyor' iddiası yalan çıktı

Myanmar hükümetinin Arakan'da şiddet olaylarının sürdüğü bölgelerde "Arakanlı Müslümanların kendi evlerine ateşe verdiği" iddiasıyla geçen hafta bölgeye götürdüğü gazetecilerin açıklamalarına göre, Budist Başrahip Zawtika köyleri Arakanlı Müslümanların ateşe verdiğini öne sürdü.

Zawtika, "Onları durdurmaya bile çalıştım. Yapmamalarını söyledim ama yapmak istediler." dedi.

Başrahibin açıklamalarının ardından Maung Maung Htwe adlı bir kişi de gazetecilere "Arakanlı Müslümanların kendi evlerine ateşe verdiğinin kanıtı" olarak cep telefonundan birtakım fotoğraflar gösterdi.

- Gazeteciler fotoğraflardakilerin gerçek kimliğini fark etti

Ancak bir süre sonra gazeteciler, fotoğraflardaki kişilerin kendilerini bölgeye getiren Hindu Budistler ve hükümet yetkilileri olduğunu fark etti.

Hatta AP muhabiri, röportaj yaptığı, "Müslümanlar evlerini yaktığı için bir okula sığındıklarını" iddia eden bir Hindu budistin, fotoğraflardaki evleri yakan kişilerden olduğunu söyledi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da denizyoluyla Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e, 25 Ağustos'dan bu yana 313 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.