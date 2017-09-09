Arakanlı Müslümanlar’a arazi haracı
Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin uyguladığı katliamdan kaçan Müslümanların Bangladeş’e yaptığı zorlu yolculuk sürüyor.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu’nden Joseph Tripura’nın açıklamasına göre Bangladeş’e geçen Arakanlı sayısı 290 bine ulaştı. Öte yandan sınıra ulaşmaya çalışan Arakanlılar’ın durumlarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre yaşlı bir adam, kadınlar ve çocukların da bulunduğu bir grupla kendilerine brandadan bir çadır yapmak istediklerini ancak arazinin sahibinin buna izin vermediğini anlatıyor. Bir başka görüntüde, Müslümanlardan bazılarının yanlarına ancak bir günlük yiyecek alabildiği, bazılarının hiç yiyeceği olmadığı ve aralarında hastaların da bulunduğu belirtiliyor.
Nobel’den Suu Çii açıklaması
Nobel Barış Ödülü Komitesi, Arakanlı Müslümanları katleden Myanmar’ın lideri Aung San Suu Çii’den geri alınması talep edilen ödül hakkında açıklama yaptı. Komite, Çii’nin 1991’de layık görüldüğü Nobel Barış Ödülü’nün geri alınamayacağını bildirdi. İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Nobel Barış Ödülü Komitesi Sözcüsü Olav Njolstad, Myanmar’da yaşanan şiddet ve katliam olaylarının ardından Suu Çii’ye verilen Nobel Barış Ödülü’nün geri alınması yönündeki tepkiler üzerine, “Nobel Vakfı tüzüğüne göre, Suu Çii’ye verilen Nobel Barış Ödülü’nü iptal etmek mümkün değil” açıklamasında bulundu. Suu Çii’nin ödülünün geri alınması için başlatılan imza kampanyasına 300 binden fazla kişi katılmıştı.
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