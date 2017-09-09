Arakanlı Müslümanlar’a arazi haracı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu’nden Joseph Tripura’nın açıklamasına göre Bangladeş’e geçen Arakanlı sayısı 290 bine ulaştı. Öte yandan sınıra ulaşmaya çalışan Arakanlılar’ın durumlarıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre yaşlı bir adam, kadınlar ve çocukların da bulunduğu bir grupla kendilerine brandadan bir çadır yapmak istediklerini ancak arazinin sahibinin buna izin vermediğini anlatıyor. Bir başka görüntüde, Müslümanlardan bazılarının yanlarına ancak bir günlük yiyecek alabildiği, bazılarının hiç yiyeceği olmadığı ve aralarında hastaların da bulunduğu belirtiliyor.

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