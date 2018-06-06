Arap aşiretleri ABD’ye savaş açtı

Rakka’da başlayan PYD karşıtı protestoların ardından Halep’in doğusunda yer alan Deyr Hafer’de bir araya gelen Arap aşiretleri temsilcilerinin ABD ile mücadele kararı aldığı bildirildi. Press TV’nin haberine göre, 70’ten fazla aşiret lideri, gerçekleştirdikleri zirvenin ardından yaptıkları açıklamada “Bugün burada ABD ve müttefiklerini ülkemizden kovma kararlılığımızı göstermek adına toplandık. İşgalcilerle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Deyr Hafer’deki toplantı sonrası Rakka’daki PYD karşıtı gösterilerde ilk defa Washington yönetimi hedef alındı. DamascusNow’ın bildirdiğine göre, El Mansure Camii önünde toplanan eylemciler “Amerika’ya ölüm” sloganı attı. Pentagon’un taşeronu PYD vakit kaybetmeden göstericilere saldırırken, onlarca kişi gözaltına alındı.