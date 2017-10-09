Arap Birliği BM'nin Yemen raporuna tepki gösterdi

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen perşembe yayımlanan BM'nin yıllık raporunu hatırlatarak, "Bu raporu hazırlayanların, koalisyon güçlerinin işlediği iddia edilen ihlallerin izlenmesi, kaydedilmesi ve belgelendirilmesinde daha dikkatli bir metot izlemesi gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Yemen'de darbeci milislerin işlediği çok sayıda ihlalin, bilgi ve açıklamaların ana kaynağı olarak meşru hükümete başvurulmasının önemini ortaya koyduğu kaydedildi.

Afifi, ülkede insani durum konusunda yaşanan sürekli ve keskin çöküşün uluslararası toplum, meşru hükümet ve müttefikleri arasında yapıcı ve sağlam bir diyaloğu zorunlu kıldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de çatışmalarda çocuk haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların listelendiği "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunu perşembe günü BMGK'ya sunmuştu.

Listede, Husiler ile El-Kaide'nin yanı sıra Yemen hükümeti ve koalisyon güçleri de yer almıştı. Koalisyon güçlerinin Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu, ayrıca 38 hastane ve okulun da koalisyon güçleri tarafından hedef alındığı belirtilmişti.

Yemen hükümeti söz konusu raporda, isminin geçmesine tepki gösterirken, koalisyon güçleri ise "hatalı ve yanıltıcı bilgiler" bulunduğunu belirterek, raporu kesinlikle reddettiğini açıklamıştı.