Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt: Yemen'deki meşruiyet ve ulusal devleti savunmaya devam edeceğiz

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadi ile Ebu Gayt, birliğin Kahire'deki merkezinde bir araya geldi.

Ebu Gayt görüşmede, Yemen'in güvenliğinin Arap ulusal güvenlik sisteminin temel parçalarından olduğuna işaret ederek, "Yemen'deki meşruiyet ve ulusal devleti savunmaya devam edeceğiz." dedi.

İran'ın Yemen'e yönelik müdahalelerini kınayan Ebu Gayt, bu müdahalelerin Kızıldeniz'deki deniz trafiği için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ise Arap Birliği'nin Yemen toprak bütünlüğünün korunması adına ülkesindeki meşru yönetime verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu.

- Yemen'deki krize siyasi çözüm arayışları

Hadi, bugünkü resmi temasları kapsamında ayrıca Mısır Meclis Başkanı Abdulal'la bir araya geldi.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Hadi ile Abdulal, görüşmede, Yemen'deki taraflar arasındaki uzlaşının önemine işaret ederek, ülkedeki krize, Körfez girişimi, ulusal diyalog sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu bağlamdaki kararları gibi temel referans noktalarına göre siyasi çözüm bulma çabalarını ele aldı.

Abdulal, Yemen'in Mısır ulusal güvenliği ve tüm Arap dünyası için fazlasıyla önemli olduğunu belirterek, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasını desteklediklerini ifade etti.

Hadi de ülkesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi ve Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resmi temaslarda bulunmak için dün Kahire'ye gelen Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.