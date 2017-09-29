Arap Birliği Genel Sekreteri gayrimeşru referandumla ilgili açıklama yaptı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu'l Gayt ile Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu hakkında telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde 25 Eylül sonrası Irak'taki durum ele alındı.

Irak hükümetinin gayrimeşru referandumun yansımalarına bakışı ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Arap Birliğinden beklenenlerle ilgili bilgi alan Ebu'l Gayt, Caferi'ye Irak'ın çoğulcu ve federal yapısını korumak için ara buluculuk görevi üstlenmeye hazır olduklarını iletti.

Arap Birliğince 12 Eylül'de yapılan Dışişleri Bakanları 148'inci Toplantısı'nda, anayasaya aykırı olduğu için söz konusu referanduma karşı tavır alınmıştı.