Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Körfez krizinin çözümü için zamana ihtiyaç var

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Arap Birliği Dışişleri Bakanları 148'inci Toplantısı kapsamında Cibuti Dışişleri Bakanı ve Arap Birliği 148'inci Dönem Başkanı Mahmud Ali Yusuf'la bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Ebu Gayt, Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı "bağımsızlık referandumu", Filistin meselesi ve İsrail'in Afrika'da nüfuz kurma çabalarıyla ilgili önemli kararlar alındığını bildirdi.

Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını vurgulayan Ebu Gayt, İsrail'in Afrika'daki nüfuz taktiğiyle mücadele ve strateji geliştirmek amacıyla üye ülkeler arasında istişare için bir komite kurulacağını açıkladı.

Üye ülkelere, İsrail'in Filistin halkının meşru halklarını çiğnemek ve Filistin topraklarını işgalini örtbas etmek için kullandığı platformlara katılmamaları çağrısı yapan Ebu Gayt, ayrıca Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinerek bu sorunun çözümünde zamana ihtiyaç olduğunu ve son bulacağını söyledi.

Cibuti Dışişleri Bakanı Yusuf da toplantıda, Libya'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, nasıl olursa olsun dış müdahalenin reddedilmesi ve Suriye'deki krizin ancak siyasi yoldan çözülebileceğinin vurgulanması başta olmak üzere bazı kararlar alındığını ifade etti.