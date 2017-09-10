Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Erbil kentindeki başkanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ve Gayt'ın 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunu ele aldıkları ifade edildi.

Görüşme sırasında Gayt'ın Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların uluslararası toplumun ara buluculuğuyla çözülmesini teklif edip, yapılacak referandumun ise başka bir tarihe ertelenmesini talep ettiği kaydedildi.

Bunun yanında referandumun ertelenmesi talebine karşılık ise Barzani'nin referandum kararının tek bir kişi tarafından alınmadığını, ertelenmesinin de kolay olmadığı yanıtını verdiği aktarıldı.

Gayt, dün geldiği başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüşmüştü.