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Arap Birliği İsrail'in yargılanmasını istedi

Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Ortadoğu barış sürecine gözlemcilik edecek uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurulması çağrısı yaptı.

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ABD'nin Kudüs kararının etkilerini ele almak üzere hazırlanan "Arap eylem planı"nı görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişileri Bakanları Toplantısı'nda, Filistinliler ile İsrail arasındaki barış sürecine gözlemcilik yapması için uluslararası çok taraflı bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

FİLİSTİN'İN BM'DE TAM ÜYE OLMASI DESTEKLENDİ

Filistin halkının her türlü yöntemle işgale karşı koyma hakkına sahip olduğunun ve Filistin devletinin BM'de tam üye olma yöneliminin desteklendiği vurgulanan bildirgede, Filistin devletini tanımayan ülkeleri başkenti Kudüs olan Filistin devletini tanımaya teşvik etmek için o ülkelerle derhal çalışma başlatılması, ikili ve çok taraflı iletişim kurulması ve ziyaretlerde bulunulması çağrısında bulunuldu.

"İSRAİL FİLİSTİN'E KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN YARGILANSIN"

İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçlardan dolayı yargılanması için yürütülen çalışmaların desteklendiği ifade edilen bildirgede, İsrail işgalini ve sömürge rejimini boykot etmenin, ona karşı koyma ve iki devletli çözüm ile barış sürecini kurtarmanın meşru yollarından biri olduğu aktarıldı.

Bildirgede, Filistinli güçler ile gruplara 2011 ve 2017 yıllarında Kahire'de imzalanan anlaşmaya uygun şekilde ulusal uzlaşıyı tamamlamaları, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetine Gazze'de tüm görevlerini yerine getirme imkanı tanımaları ve en kısa zamanda genel seçimlerin düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun rolünü sınırlama ya da bitirme çabalarının kınandığı bildirgede, herhangi bir ülkenin bu konuda çaba sarf etmesi ya da maddi yardımı kısıtlama kararı almasının tehlikesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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