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Arap Birliği'nden ateşkes hakkında garip çağrı

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği garip bir çağrı yaparak Batı'nın bölgede 'gerçek bir irade' olarak bulunmasını istedi.

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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Esed rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes mutabakatının uygulanması için uluslararası gözlem talebinde bulundu.

"GERÇEK BİR İRADE(!)" VURGUSU

Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes mutabakatının ilan edilmesine, siyasi çözüm aşamasına geçişi sağlayacak gerçek bir iradenin eşlik etmesi gerektiğini kaydetti. 

"ULUSLARARASI BİR GÖZLEM OLMALI"

Mutabakatın devam etmesinin garantör ülkelerin buna uymasına bağlı olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, tarafların mutabakata uymasının sağlanması ve bu önemli gelişmenin taraflardan birinin değil, Suriye halkının yararına olacağının kesinleşmesi için uluslararası gözlem talep etti.

Ebu Gayt, mutabakatın ülkenin demografik yapısının değiştirilmesi için kullanılmasına karşı uyarıda da bulundu.

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