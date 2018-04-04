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Arap Birliğinin Filistin konulu toplantısı: komite kurulması istendi

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'in 30 Mart'ta Gazze sınırında barışçıl yürüyüş düzenleyen Filistinlilere yönelik işlediği suçlarla ilgili uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulundu.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin için daimi temsilciler düzeyinde toplanan Arap Birliği toplantısının sonuç bildirisinde, BMGK'den, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahale eden İsrail askerlerinin ihlalleriyle ilgili uluslararası bir komite kurulması ve olayla ilgili güvenilir bir soruşturma açılması istendi.

Uluslararası hukuka göre Filistin halkının, barışçıl direniş de dahil işgalle çeşitli yollarla mücadele etme hakkının olduğu vurgulanan bildiride, BMGK'de İsrail'i kınayan ve Filistin halkının haklarını teyit eden bir kararın alınamaması kınandı.

İsrail'in cuma günü Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 19 Filistinliyi şehit etmesinin ardından Arap Birliği Filistin için daimi temsilciler seviyesinde beklentilerden uzak bir toplantı yapmıştı.

 

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