Arap Dışişleri Bakanları Ürdün’de Kudüs konusunu görüşecek

Şarku'l Avsat 'ın haberine göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Mısır’da düzenlediği basın toplantısında, Arap Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 9 Aralık’taki acil toplantıda alınan kararla oluşturulan heyetin üyeleri olan Ürdün, Mısır, Filistin, Suudi Arabistan, BAE ve Fas Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Kudüs kararı ile İsrail-Filistin politikasını değiştirdi. Bu adımla BM’nin uluslararası kararlarını hiçe saydığını göstermişti. Karar, Arap ülkeleri ve ABD’nin müttefiklerinin de aralarında bulunduğu dünya ülkelerinde öfkeye neden olmuştu.

Arap Dışişleri Bakanları, olağanüstü toplantı ile ABD’yi Kudüs’teki kararı iptal etmeye çağırarak kararın ‘barışa ulaşma çabalarını baltaladığını’ belirtmişti.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, tüm Arap devletleri dahil olmak üzere 128 ülke, ABD’nin kararını geri alması çağırısında bulunulan oylamada ‘evet’ oyu kullandı.

Trump, Mısır tarafından hazırlanan ve ABD dışındaki tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin desteklediği karar lehine oy kullanan ülkeleri mali yardımları kesmekle tehdit etmişti.