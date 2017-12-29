Arap dünyası, Mısır'dakiş kilise saldırısını kınadı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, kilise saldırısını kınayarak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziyede bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınanarak, Katar'ın sebebi ne olursa olsun her türlü şiddeti reddettiği vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Hilvan'daki saldırıyı şiddetle kınadığı açıklamasında, yaşamını yitirenler için başsağlığı, yaralılar için şifa temennisinde bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da saldırıya ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın bir terör saldırısı olduğu ve teşkilatın söz konusu saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı aktarıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap Birliğinin, "istikrarını bozmayı ve insanlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan" terör olayları karşısında Mısır ile tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada da "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınıyor, Mısır halkına refah ve istikrar temennisinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mısır başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki bir kiliseye bugün terör saldırısı düzenlenmişti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtilmişti.