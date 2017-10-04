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Arap İnsan Hakları Örgütü: İngiltere İsrailli savaş suçluları için güvenli liman oldu

İngiltere'de faaliyet yürüten Arap İnsan Hakları Örgütü, ülkenin savaş suçluları için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Londra merkezli Arap İnsan Hakları Örgütü (AOHR) uluslararası savaş suçluların İngiltere'de rahatça gezebildiğini ve suçlular için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, İngiltere'nin savaş suçlularını koruduğunu belirtti.
 
Örgüt, İngiltere'nin şüphelilerin uyruğuna ve suçun işlendiği yere bakılmaksızın, İngiltere topraklarındaysa hemen tutuklandığını belirterek, İngiltere'nin İsrailli suçlulara ayrıcalık uyguladığını ifade etti.
 
AOHR, Filistinlilere karşı savaş suçu işlediği belgelerle kanıtlanan isimlerin rahatça Londra'da gezdiğini belirterek, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın tutuklanmamasına dikkat çekti.
 
Geçtiğimiz akşam İngiltere'de bulunan eşini ziyaret eden Ehud Barak, Mavi Marmara konvoyuna saldırı düzenlendiği sırada İsrail Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.

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