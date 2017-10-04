Arap İnsan Hakları Örgütü: İngiltere İsrailli savaş suçluları için güvenli liman oldu İngiltere'de faaliyet yürüten Arap İnsan Hakları Örgütü, ülkenin savaş suçluları için güvenli bir liman haline geldiğini belirterek, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.