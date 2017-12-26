Arap koalisyon uçakları Taiz'i bombaladı: Çok sayıda ölü var
Arap koalisyon savaş uçaklarının Yemen'in Taiz şehrini bombalaması sonucu Husi milislerden onlarca kişi ölürken, 14 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
- İHA
Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap koalisyonu savaş uçakları Husi milislerin yoğunlukta bulunduğu Taiz’in Hayme çarşısını bombaladı. Bombardımanda çok sayıda insan yaralanırken, 14 sivil de hayatını kaybetti.
Bombalama sonucu Husi milislere ait iki zırhlı araç ve bir tankın imha edildiği, çok sayıda Husi milisinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralı sayısında henüz kesin bir bilgi alınamadı.
Husi milisleri 19 Aralık'ta aynı bölgeyi bombalamış ve 6'sı çocuk, biri kadın olmak üzere aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.