Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arap koalisyon uçakları Taiz'i bombaladı: Çok sayıda ölü var

Arap koalisyon savaş uçaklarının Yemen'in Taiz şehrini bombalaması sonucu Husi milislerden onlarca kişi ölürken, 14 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap koalisyonu savaş uçakları Husi milislerin yoğunlukta  bulunduğu Taiz’in Hayme çarşısını bombaladı. Bombardımanda çok sayıda insan yaralanırken, 14 sivil de hayatını kaybetti.
 
Bombalama sonucu Husi milislere ait iki zırhlı araç ve bir tankın imha edildiği, çok sayıda Husi milisinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralı sayısında henüz kesin bir bilgi alınamadı.
 
Husi milisleri 19 Aralık'ta aynı bölgeyi bombalamış ve 6'sı çocuk, biri kadın olmak üzere aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

Hollanda'da köpekli aramaya Atatürk Havalimanı'nda böyle karşılık verildi

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

'Volkan ev' şaşkınlık içinde bıraktı

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA