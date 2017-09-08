Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arap milletvekillerinden İsrail'e Arakan tepkisi

Knesset'teki Arap milletvekilleri, İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Arakan'daki Müslümanlara uygulanan şiddette pay sahibi olmasını kınadı.

  • AA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekilleri, Myanmar ordusu ve ona bağlı çetelerin Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarını hedef alan saldırılarında oynadığı rolden dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Knesset'te 13 sandalye ile temsil edilen "Ortak Arap Listesi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Rohingya Müslümanlarına uygulanan şiddette pay sahibi olması" kınandı.

Açıklamada ayrıca, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıları "etnik temizlik" şeklinde nitelendirildi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesi yazarlarından John Brown önceki gün yayımlanan makalesinde "İsrail'in tüm şiddet ve hak ihlallerine rağmen Myanmar hükümetine silah satmaya devam ettiğini" yazmıştı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

Başbakan Yıldırım İZBAN hattını açtı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA