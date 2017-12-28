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Arap Parlamentosundan BM'ye "İran" çağrısı

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Genel Kurulundan, Yemen'deki Husilere kaçak yollarla silah tedarikine son vermesi konusunda İran'a baskı yapılmasını istedi.

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Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde düzenlenen Arap Parlamentosunun haftalık olağan toplantısında Yemen krizi görüşüldü.

İran'ın BMGK kararlarına bağlı kalmaya mecbur edilmesi, bölgesel ve uluslararası barış ile dünya ekonomisi ve ticaretini tehdit eden eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Arap Parlamentosu, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını da kınadı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi öncülüğündeki meşru yönetime destek veren pozisyonunu vurgulayan Arap Parlamentosu, ülkede siyasi çözüme ulaşılması için BMGK'ya "Husilere baskı yapması" çağrısında bulundu.

Arap Parlamentosunun söz konusu suçlamalarına ilişkin İran yönetiminden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran daha önce bu yönde yapılan benzeri suçlamaları reddetmişti.

 

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